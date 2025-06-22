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РФ, КНР и Пакистан в проекте резолюции ООН призвали прекратить атаки Ирана

Три страны предложили стать гарантами иранской мирной ядерной программы.

Источник: Аргументы и факты

Россия, Китай и Пакистан представили проект резолюции в Совет Безопасности ООН, осуждающий удары США по ядерным объектам Ирана. В документе также подчеркивается угроза, создаваемая этими действиями для международного мира и безопасности.

В тексте проекта говорится, что атаки на иранские ядерные объекты, находящиеся под наблюдением МАГАТЭ, являются неприемлемыми и несут большие риски.

Авторы документа потребовали немедленного прекращения огня, развития дипломатического диалога и обеспечения защиты гражданского населения.

Кроме того, Россия, Китай и Пакистан предложили выступить гарантами мирной ядерной программы Тегерана при условии отмены всех санкций против Ирана.

Ранее после атак США иранский парламент проголосовал за закрытие Ормузского пролива.

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что решение перекрыть пролив станет самоубийственным для Ирана.

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