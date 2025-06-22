РФ, КНР и Пакистан в проекте резолюции ООН призвали прекратить атаки Ирана

Россия, Китай и Пакистан представили проект резолюции в Совет Безопасности ООН, осуждающий удары США по ядерным объектам Ирана. В документе также подчеркивается угроза, создаваемая этими действиями для международного мира и безопасности.
В тексте проекта говорится, что атаки на иранские ядерные объекты, находящиеся под наблюдением МАГАТЭ, являются неприемлемыми и несут большие риски.
Авторы документа потребовали немедленного прекращения огня, развития дипломатического диалога и обеспечения защиты гражданского населения.
Кроме того, Россия, Китай и Пакистан предложили выступить гарантами мирной ядерной программы Тегерана при условии отмены всех санкций против Ирана.
Ранее после атак США иранский парламент проголосовал за закрытие Ормузского пролива.
Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что решение перекрыть пролив станет самоубийственным для Ирана.