Американский вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Иран отказаться от ядерных амбиций ради отношений с США.
В интервью телеканалу NBC News он подчеркнул, что США не хотят войны с Ираном, а хотят мира. «Но в контексте того, чтобы у них не было программы ядерного оружия», — уточнил Вэнс.
По его словам, для хороших отношений Тегерану следует «оставить американских военных в стороне и отказаться от программы ядерного оружия». Вэнс добавил, что президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что в таком случае будут хорошие отношения между странами.
Ранее Вэнс осудил Иран за попытку нарушить судоходство в Ормузском проливе. По его словам, такое решение станет самоубийственным для Ирана.
В ночь на воскресенье США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Трамп назвал целью ударов ограничение ядерных возможностей страны.