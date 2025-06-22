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Вэнс призвал Иран отказаться от ядерных амбиций ради отношений с США

Джей Ди Вэнс назвал условие для хороших отношений США и Ирана.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Иран отказаться от ядерных амбиций ради отношений с США.

В интервью телеканалу NBC News он подчеркнул, что США не хотят войны с Ираном, а хотят мира. «Но в контексте того, чтобы у них не было программы ядерного оружия», — уточнил Вэнс.

По его словам, для хороших отношений Тегерану следует «оставить американских военных в стороне и отказаться от программы ядерного оружия». Вэнс добавил, что президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что в таком случае будут хорошие отношения между странами.

Ранее Вэнс осудил Иран за попытку нарушить судоходство в Ормузском проливе. По его словам, такое решение станет самоубийственным для Ирана.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Трамп назвал целью ударов ограничение ядерных возможностей страны.

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