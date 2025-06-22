В ближайшие несколько дней: США готовятся к ответным ударам Ирана по объектам в Штатах

Очевидно, что Иран не оставит без ответа ночную атаку США. Дональд Трамп прекрасно понимает этот момент и его администрация активно готовится к возможному ответному удару, правда, никто не знает, когда именно последует иранское возмездие, о чем пишет РИА Новости.
Американский канал NBC со ссылкой на внутренние источники сообщает, что американское правительство ожидает ответный удар в ближайшие 48 часов. Напомним, США ударили по ядерным объектам Ирана прошедшей ночью. Под ударом оказались Натанза, Фордо и Исфахан. Как говорит сам Трамп, целью ударов было ограничение ядерного потенциала Ирана. По словам американского президента, Иран должен пойти на условия США и завершить войну, в противном случае Штаты готовы ударить снова и с еще большей мощностью, хотя это сложно представить, так как следующей по мощности идет ядерная бомба.
В сообщении канала говорится: «Администрация Трампа готовится к потенциальному ответному удару со стороны Ирана, и следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность».
Что касается ответных ударов, американская администрация не знает, на что будет направлена атака Ирана — на зарубежные или на внутренние объекты США.
В Иране ранее заявляли, что Тегеран знал об атаке США, поэтому заранее была проведена эвакуация с ядерного объекта и особого ущерба он не получил. К неудовольствию американцев, Иран не собирается останавливать развитие ядерной отрасли даже после мощных ударов США.
На международном уровне тоже не все гладко — далеко не все поддержали Штаты, причем, даже внутри страны. Трамп не согласовал ударом с Конгрессом, некоторые эксперты полагают, что американскому президенту может грозить импичмент. Генсек ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, назвал происходящее опасной эскалацией, на кону безопасность всего мира.
Бруно Родригес Паррилья, глава МИД Кубы, выступил с осуждением действий США. Политик назвал действия Трампа преступными, нарушающими нормы международного права.
Томас Масси, конгрессвумен-республиканец, посчитал, что удары по Ирану противоречат конституции, даже в своем крыле Трамп не нашел поддержки. Еще хуже высказались демократы. Александрия Окасио-Кортес, конгрессвумен-демократ, заявила, что Трамп как никогда близок к импичменту.