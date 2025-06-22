В ближайшие несколько дней: США готовятся к ответным ударам Ирана по объектам в Штатах

Американский канал NBC со ссылкой на внутренние источники сообщает, что американское правительство ожидает ответный удар в ближайшие 48 часов. Напомним, США ударили по ядерным объектам Ирана прошедшей ночью. Под ударом оказались Натанза, Фордо и Исфахан. Как говорит сам Трамп, целью ударов было ограничение ядерного потенциала Ирана. По словам американского президента, Иран должен пойти на условия США и завершить войну, в противном случае Штаты готовы ударить снова и с еще большей мощностью, хотя это сложно представить, так как следующей по мощности идет ядерная бомба.