Фрагмент беспилотника найден у границы Казахстана с Россией

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о международной угрозе, исходящей от киевского режима. Она отметила, что действия украинских властей несут опасность не только для России, но и для других государств. Поводом для этого заявления стал инцидент с пролётом десятков беспилотников над территорией Казахстана 19 и 20 июня.