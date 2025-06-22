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Фрагмент беспилотника найден у границы Казахстана с Россией

В поле Казахстана обнаружен фрагмент беспилотного летательного аппарата.

Источник: Комсомольская правда

В Курмангазинском районе Атырауской области, расположенном на границе с Россией, обнаружен фрагмент неизвестного объекта, внешне напоминающего беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило казахское агентство Kazinform.

По информации департамента военных расследований Министерства внутренних дел Казахстана, по факту обнаружения начато официальное расследование. Специалисты департамента полиции Атырауской области совместно с другими профильными службами проводят проверку.

Уточняется, что объект был найден в открытом поле, и в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также происхождение найденного устройства.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о международной угрозе, исходящей от киевского режима. Она отметила, что действия украинских властей несут опасность не только для России, но и для других государств. Поводом для этого заявления стал инцидент с пролётом десятков беспилотников над территорией Казахстана 19 и 20 июня.

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