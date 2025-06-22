«Страшное оружие применят»: Жириновский предсказал удары США по Ирану

Предсказание Жириновского о конфликте США и Ирана. Видео © ЛДПР ТВ.
Выступая в Государственной Думе, Жириновский поразительно точно описал начало конфликта между Ираном и Израилем. При этом политик добавил, что Вашингтон в данном случае начнёт преследовать и свои интересы. Основатель ЛДПР уверенно заявил, что Америка ударит по Тегерану и сделает это с помощью страшного оружия.
Напомним, что сегодня утром американские ВВС действительно ударили по ядерным объектам Ирана, расположенным в Фордо, Натанзе и Исфахане. США впервые применили крупнейшие в мире противобункерные бомбы GBU-57. Россия, Китай и Саудовская Аравия выступили с осуждением этой атаки. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил об уничтожении ядерной программы Ирана, но вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что не может однозначно подтвердить полное уничтожение иранских ядерных объектов. В ответ на это Тегеран потребовал от МАГАТЭ немедленного начала расследования действий Вашингтона и инициировал запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН.