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«Страшное оружие применят»: Жириновский предсказал удары США по Ирану

В Сети активно обсуждают ещё одно сбывшееся предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Ещё в 2019 году политик знал, что США нанесут удары по Ирану.

Источник: Life.ru

Предсказание Жириновского о конфликте США и Ирана. Видео © ЛДПР ТВ.

Выступая в Государственной Думе, Жириновский поразительно точно описал начало конфликта между Ираном и Израилем. При этом политик добавил, что Вашингтон в данном случае начнёт преследовать и свои интересы. Основатель ЛДПР уверенно заявил, что Америка ударит по Тегерану и сделает это с помощью страшного оружия.

«Старший брат придёт на помощь. США мобилизуют НАТО и сами начнут бомбить Иран, в том числе применяя очень страшное оружие локального действия, но зачищая территорию полностью. Можно всю страну снести применением одного этого локального ядерного удара», — сказал Жириновский, выступая в Госдуме.

Напомним, что сегодня утром американские ВВС действительно ударили по ядерным объектам Ирана, расположенным в Фордо, Натанзе и Исфахане. США впервые применили крупнейшие в мире противобункерные бомбы GBU-57. Россия, Китай и Саудовская Аравия выступили с осуждением этой атаки. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил об уничтожении ядерной программы Ирана, но вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что не может однозначно подтвердить полное уничтожение иранских ядерных объектов. В ответ на это Тегеран потребовал от МАГАТЭ немедленного начала расследования действий Вашингтона и инициировал запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

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