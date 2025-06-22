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Президент Ирана призвал США к ответу

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил в ответ на призыв к сдержанности, что США должны ответить за свое нападение на ядерные объекты.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил в ответ на призыв к сдержанности, что США должны ответить за свое нападение на ядерные объекты.

По словам Пезешкина, на переговорах с США звучали заверения в доверии, а на практике действовали по-другому. «Как мы можем доверять такому правительству?», — задал он вопрос Макрону.

Также он отметил, что США атаковали ядерные объекты Ирана в разгар переговоров, хотя ранее заявляли, что никакого отношения к атаке Израиля не имеют.

В ответ на призыв Макрона к Ирану проявить сдержанность Пезешкиан сказал: «Америка на нас напала. Если бы вы оказались в такой ситуации, что бы вы сделали? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию».

«Наш народ никогда не сдастся силе и запугиванию, и естественно, что он соответствующим образом ответит на агрессию», — также подчеркнул Пезешкина, как передает сайт президента Ирана.