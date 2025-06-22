Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Удары США по Ирану не принесли результатов

«Я помню, как боеприпасы, обогащённые ураном, использовались в Сербии, в Ираке, но это никогда не работало. Я считаю, что эта атака США не принесла никаких результатов. Я думаю, что всё может закончиться тем, что Иран станет только сильнее, их ракетный арсенал работает. Я думаю, что утренние удары по Израилю были достаточно мощными, удивительно, что Израиль не смог их предотвратить», — сказала Кнайсль.