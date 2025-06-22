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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Удары США по Ирану не принесли результатов

Экс-министр иностранных дел Австрии и глава Центра G.O.R.K.I. в СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что атака США на три иранских ядерных объекта в ночь на воскресенье была военным провалом и может укрепить Иран. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По её словам, ракетный арсенал Ирана остается боеспособным, а поддержка союзников, включая Йемен и «Хезболлу», усиливает его позиции. Кнайсль отметила мощные удары по Израилю, с которыми не справилась его оборона, и усомнилась в эффективности американской стратегии.

«Я помню, как боеприпасы, обогащённые ураном, использовались в Сербии, в Ираке, но это никогда не работало. Я считаю, что эта атака США не принесла никаких результатов. Я думаю, что всё может закончиться тем, что Иран станет только сильнее, их ракетный арсенал работает. Я думаю, что утренние удары по Израилю были достаточно мощными, удивительно, что Израиль не смог их предотвратить», — сказала Кнайсль.

Она также указала на внутренние противоречия в США: избиратели Трампа хотят стабильности, а не войн, но антивоенные протесты вряд ли изменят ситуацию. Иран, в свою очередь, готов защищать свои интересы, а глава МИД Аракчи возложил на США вину за срыв дипломатии.

В течение прошедшей ночи стратегическая авиация Соединённых Штатов нанесла удары по иранским ядерным объектам, расположённым в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США назвал эту операцию «эпохальным событием». В ответ на это Тегеран заявил о намерении предпринять ответные меры и инициировал экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Министр обороны США Хегсет объявил о прекращении существования иранской ядерной программы. В свою очередь, иранский лидер пообещал жесткий ответ на американские атаки по ядерной инфраструктуре страны.

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