Марочко: ВС РФ форсировали реку у Перебудовы в ДНР и закрепляются у села

По его словам, рельеф местности такой, что не оставляет ВСУ шансов закрепиться при отступлении и создать более или менее основательные рубежи обороны. Однако открытые участки вблизи села создают опасность и для ВС РФ, потому что вражеские дроны летают над территорией и могут помешать активному продвижению. Марочко подчеркнул, что посёлок Перебудова открывает отличный плацдарм для уничтожения противника на южных окраинах ДНР.