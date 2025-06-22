Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ форсировали реку у Перебудовы в ДНР и закрепляются у села

Российские военные успешно форсировали реку, протекающую по территории уже освобождённого села Перебудова в ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он подчеркнул, что теперь Армия России закрепляется юго-западнее посёлка.

Источник: Life.ru

«В Перебудове есть природное препятствие — водная преграда, но, насколько мне известно, мы уже форсировали реку и как раз закрепляемся юго-западнее данного населённого пункта. Так что данный участок местности сейчас может очень быстро перейти под наш контроль», — пояснил Марочко.

По его словам, рельеф местности такой, что не оставляет ВСУ шансов закрепиться при отступлении и создать более или менее основательные рубежи обороны. Однако открытые участки вблизи села создают опасность и для ВС РФ, потому что вражеские дроны летают над территорией и могут помешать активному продвижению. Марочко подчеркнул, что посёлок Перебудова открывает отличный плацдарм для уничтожения противника на южных окраинах ДНР.

Напомним, сегодня российская армия в результате активных и решительных действий смогла освободить сразу две территории. Наши парни взяли под контроль населённый пункт Петровское в Харьковской области, а также село Перебудова в Донецкой Народной Республике (ДНР).