Марочко: ВС РФ форсировали реку у Перебудовы в ДНР и закрепляются у села

«В Перебудове есть природное препятствие — водная преграда, но, насколько мне известно, мы уже форсировали реку и как раз закрепляемся юго-западнее данного населённого пункта. Так что данный участок местности сейчас может очень быстро перейти под наш контроль», — пояснил Марочко.
По его словам, рельеф местности такой, что не оставляет ВСУ шансов закрепиться при отступлении и создать более или менее основательные рубежи обороны. Однако открытые участки вблизи села создают опасность и для ВС РФ, потому что вражеские дроны летают над территорией и могут помешать активному продвижению. Марочко подчеркнул, что посёлок Перебудова открывает отличный плацдарм для уничтожения противника на южных окраинах ДНР.
Напомним, сегодня российская армия в результате активных и решительных действий смогла освободить сразу две территории. Наши парни взяли под контроль населённый пункт Петровское в Харьковской области, а также село Перебудова в Донецкой Народной Республике (ДНР).