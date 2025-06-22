DPA: в НАТО договорились увеличить минимальный уровень расходов на оборону

Подчеркивается, что на традиционные военные расходы следует выделить не менее 3,5% ВВП. Также могут быть учтены расходы, например, на борьбу с терроризмом и военную инфраструктуру. Так, к ним могут относиться инвестиции в железнодорожные линии и мосты.