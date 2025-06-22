DPA: в НАТО договорились увеличить минимальный уровень расходов на оборону

Страны НАТО договорились увеличить минимальный уровень расходов на оборону до 5% ВВП, передает агентство DPA.
По данным агентства, союзники собираются заявить на саммите НАТО в Гааге о готовности увеличить ежегодные расходы на оборону как минимум до 5% ВВП.
Подчеркивается, что на традиционные военные расходы следует выделить не менее 3,5% ВВП. Также могут быть учтены расходы, например, на борьбу с терроризмом и военную инфраструктуру. Так, к ним могут относиться инвестиции в железнодорожные линии и мосты.
Саммит НАТО в Гааге пройдет 24−25 июня. Ранее сообщалось, на нем не будут проводить совещания по Украине и по Ближнему Востоку.
Отмечалось, что организаторы решили сократить повестку саммита, которая в итоге позволит провести лишь два основных мероприятия: приветственный ужин и одно заседание Североатлантического совета.