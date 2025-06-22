Рассекреченный Нарышкиным разведчик-нелегал Черепанов улизнул от MI-6

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассекретил имя российского разведчика-нелегала в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ. По словам Нарышкина, полковник СВР Сергей Черепанов более 20 лет работал в стране «со сложной оперативной обстановкой» с высокими результатами.
Сам Черепанов также рассказал в программе, что в общей сложности работал в 43 странах в Центральной Америке, Южной Америке, Европе.
Он признался, что информация о его настоящих установочных данных стала известной британской MI-6 в результате предательства и его начали склонять к сотрудничеству. По его словам, два дня он вел сложное противостояние с агентами MI-6 в третьей стране, но использовав «слабые места» в позиции противника смог самостоятельно вернуться в Центр.
Черепанов отметил, что уже после возвращения в Москву узнал об аресте летом 2010 года в США 10 российских разведчиков-нелегалов.
«А мне удалось вернуться самостоятельно», — подчеркнул он.