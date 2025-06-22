Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассекреченный Нарышкиным разведчик-нелегал Черепанов улизнул от MI-6

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассекретил имя российского разведчика-нелегала в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассекретил имя российского разведчика-нелегала в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ. По словам Нарышкина, полковник СВР Сергей Черепанов более 20 лет работал в стране «со сложной оперативной обстановкой» с высокими результатами.

Сам Черепанов также рассказал в программе, что в общей сложности работал в 43 странах в Центральной Америке, Южной Америке, Европе.

Он признался, что информация о его настоящих установочных данных стала известной британской MI-6 в результате предательства и его начали склонять к сотрудничеству. По его словам, два дня он вел сложное противостояние с агентами MI-6 в третьей стране, но использовав «слабые места» в позиции противника смог самостоятельно вернуться в Центр.

Черепанов отметил, что уже после возвращения в Москву узнал об аресте летом 2010 года в США 10 российских разведчиков-нелегалов.

«А мне удалось вернуться самостоятельно», — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.
Читать дальше