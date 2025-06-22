Рассекреченный Нарышкиным разведчик-нелегал Черепанов улизнул от MI-6

Он признался, что информация о его настоящих установочных данных стала известной британской MI-6 в результате предательства и его начали склонять к сотрудничеству. По его словам, два дня он вел сложное противостояние с агентами MI-6 в третьей стране, но использовав «слабые места» в позиции противника смог самостоятельно вернуться в Центр.