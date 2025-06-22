«Агония»: Азаров рассказал, как изменилось поведение Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что в поведении Владимира Зеленского пребывает «в состоянии агонии», сообщает РИА «Новости».
Азаров сказал, что Зеленский и в прошлом «не был психически уравновешенным человеком».
Одной из причин, по которым Зеленский ощущает себя «загнанным в угол», по словам Азарова, являются не сложившиеся отношения с американским руководством после смены президента США.
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