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«Агония»: Азаров рассказал, как изменилось поведение Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что в поведении Владимира Зеленского пребывает «в состоянии агонии», сообщает РИА «Новости».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что в поведении Владимира Зеленского пребывает «в состоянии агонии», сообщает РИА «Новости».

Азаров сказал, что Зеленский и в прошлом «не был психически уравновешенным человеком».

Одной из причин, по которым Зеленский ощущает себя «загнанным в угол», по словам Азарова, являются не сложившиеся отношения с американским руководством после смены президента США.

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