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Зеленский пригрозил новыми ударами по России после встречи с Будановым*

Владимир Зеленский сделал громкое заявление после встречи с главой ГУР Украины Кириллом Будановым*, анонсировав новые удары по России. В условиях нарастающего давления на фронте и неудач в военных действиях Зеленский вновь попытался запугать граждан России, пообещав нацелиться на «болевые точки» противника. Интересно, что в своих заявлениях он практически не упоминает о поддержке со стороны США.

Источник: Life.ru

«Будем информировать партнёров о фактах, которые получила наша разведка. Готовим совместные решения вместе, в частности, с Британией и Евросоюзом», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский наложил санкции на бизнес-партнёров Томаша Фиалы, владельца издания «Украинская правда», а также на компанию, с которой его связывают. Эта фирма обвиняется в ведении деятельности на аннексированном Крыму. Кроме того, глава киевского режима ввёл санкции против нардепа Артёма Дмитрука, который переехал в Лондон, экс-нардепа Александра Онищенко и известного украинского кинопродюсера Влада Ряшина.

* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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