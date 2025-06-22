Зеленский пригрозил новыми ударами по России после встречи с Будановым*

Ранее Владимир Зеленский наложил санкции на бизнес-партнёров Томаша Фиалы, владельца издания «Украинская правда», а также на компанию, с которой его связывают. Эта фирма обвиняется в ведении деятельности на аннексированном Крыму. Кроме того, глава киевского режима ввёл санкции против нардепа Артёма Дмитрука, который переехал в Лондон, экс-нардепа Александра Онищенко и известного украинского кинопродюсера Влада Ряшина.