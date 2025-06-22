Рубио: Иран должен прекратить обогащение урана и передать его другим странам

Напомним, минувшей ночью глава США объявил, что американские ВВС атаковали три ядерных объекта Ирана. С осуждением агрессии уже выступили Россия, Китай и Саудовская Аравия. В Штатах ожидают, что Иран ответит в течение 48 часов, а руководитель Пентагона сказал, что агрессивная реакция Тегерана повлечёт за собой ещё более мощный удар со стороны США. В свою очередь вице-президент Штатов в своём выступлении сделал парадоксальное на фоне атаки заявление: в Вашингтоне надеются на мирное сосуществование с Ираном.