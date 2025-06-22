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Папа Римский предупредил о пропасти на пути к миру после ударов США по Ирану

Папа римский Лев XIV заявил, что американские удары по Ирану сделают «непоправимой пропасть» на пути к установлению мира. Он призвал все стороны конфликта остановить эскалацию и взаимный обмен ударами. Речь понтифика публикует в соцсети Х пресс-служба Ватикана.

Источник: Life.ru

«Каждый член международного сообщества несёт моральную ответственность: остановить трагедию войны, прежде чем она превратится в непоправимую пропасть. Никакая победа не может оправдать слёзы матерей или страх детей», — сказал папа.

Напомним, сегодня утром американские ВВС нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Атаку осудили Россия, Китай и Саудовская Аравия. Иран потребовал от МАГАТЭ немедленно развернуть расследование в отношении США.

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