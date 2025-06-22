Папа Римский предупредил о пропасти на пути к миру после ударов США по Ирану

Папа римский Лев XIV заявил, что американские удары по Ирану сделают «непоправимой пропасть» на пути к установлению мира. Он призвал все стороны конфликта остановить эскалацию и взаимный обмен ударами. Речь понтифика публикует в соцсети Х пресс-служба Ватикана.