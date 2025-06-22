Вашингтон пригрозил Тегерану из-за Ормуза

«Вся их экономика проходит через Ормузский пролив. Если они хотят разрушить собственную экономику и вызвать перебои в мире, я думаю, это будет их решение. Но зачем им это делать? Я не думаю, что в этом есть какой-то смысл.», — сказал Вэнс в интервью NBC News.