«Где строители — там и штурмовики»: ВСУ боятся возвращения «цельнометаллических корейцев»

«Где военные строители — там и штурмовики. Украинцы до сих пор, обливаясь холодным потом, вспоминают “львов Кима”. Если русские парни ещё могут пожалеть сошедших с ума “небратьев”, то корейцы действовали предельно хладнокровно — пленных брали крайне редко», — отметил эксперт.
Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что КНДР окажет помощь России в восстановлении Курской области, отправив туда тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей по личному указанию северокорейскоого лидера Ким Чен Ына. В ходе визита в республику также был поднят вопрос о создании мемориальных комплексов в память о северокорейских солдатах, участвовавших в освобождении Курской области.