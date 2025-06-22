«Где строители — там и штурмовики»: ВСУ боятся возвращения «цельнометаллических корейцев»

Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что КНДР окажет помощь России в восстановлении Курской области, отправив туда тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей по личному указанию северокорейскоого лидера Ким Чен Ына. В ходе визита в республику также был поднят вопрос о создании мемориальных комплексов в память о северокорейских солдатах, участвовавших в освобождении Курской области.