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«Где строители — там и штурмовики»: ВСУ боятся возвращения «цельнометаллических корейцев»

ВСУ очень сильно боятся возвращения военных КНДР в зону СВО, уверен журналист «Царьграда» Андрей Ревнивцев. Он не исключает, что после решения северокорейского лидера Ким Чен Ына отправить строителей в Курскую область союзные войска могут быть задействованы и на Донбассе.

Источник: Life.ru

«Где военные строители — там и штурмовики. Украинцы до сих пор, обливаясь холодным потом, вспоминают “львов Кима”. Если русские парни ещё могут пожалеть сошедших с ума “небратьев”, то корейцы действовали предельно хладнокровно — пленных брали крайне редко», — отметил эксперт.

Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что КНДР окажет помощь России в восстановлении Курской области, отправив туда тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей по личному указанию северокорейскоого лидера Ким Чен Ына. В ходе визита в республику также был поднят вопрос о создании мемориальных комплексов в память о северокорейских солдатах, участвовавших в освобождении Курской области.

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