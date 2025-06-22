«Целый режим сбежал»: Теряющему министров Зеленскому напомнили, чем кончили нацисты

«Вот так бывает, что целый режим сбежал. Нацисты тоже сбегали, массово и организованно, после поражения в 1945 года. А сегодня мы видим то же самое с другим нацистским режимом», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
По его словам, факт, что министр пропал «в момент, когда начались вопросы по финансам», лучше всего характеризует украинскую элиту. Эксперт также обратил внимание, что нардеп Сергей Шахов регулярно участвует в заседаниях парламента прямо из Дубая.
«В нормальной стране это было бы поводом для скандала, импичмента, исключения, для того, чтобы отобрать мандат. Но на Украине так принято. Это такой стиль государственности. Это государство ненормальное», — констатировал политолог.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, Владимир Зеленский не может смириться с бегством министра национального единства Алексея Чернышова и пребывает в ярости, потому что находился с ним в очень доверительных отношениях. Главарь киевского режима и чиновник дружили семьями. Кстати, вслед за министром сбежал бизнес-партнёр Зеленского — Тимур Миндич.