Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ за удары по Ирану

США должны получить ответ за атаку на ядерные объекты Ирана, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Если бы Вы были в таких условиях, что бы Вы сделали? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — сказал он. Слова Пезешкиана приводятся на официальном сайте президента Ирана.
Макрон, в свою очередь, заявил о готовности Франции предпринять усилия по остановке боевых столкновений на Ближнем Востоке и продолжать диалог с Тегераном.
В ночь на воскресенье США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Американский президент Дональд Трамп назвал их целью ограничение ядерных возможностей страны и призвал Тегеран согласиться «закончить эту войну», пригрозив более серьезными последствиями в случаев силового ответа Ирана.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Иран отказаться от ядерных амбиций ради хороших отношений с Вашингтоном.
Россия, Китай и Пакистан, тем временем, представили проект резолюции в Совет Безопасности ООН, осуждающий удары США по ядерным объектам Ирана.