Лекорню: Франция потребует от Украины прямых закупок вооружений

Париж намерен настойчивее требовать от Украины тратить средства, полученные по программе Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA, программа экстренного кредитования) стран G7, на прямые закупки вооружений у своих производителей, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
«Многие наши друзья и союзники уже обеспечили там (на Украине. — Прим. ред.) свои интересы. Отныне, благодаря механизму ERA, Киеву все чаще будет предлагаться покупать напрямую у нашей оборонной промышленности», — сказал он в интервью Le Parisien.
Напомним, главы стран G7 в октябре 2024 года приняли совместное заявление, в котором сообщили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Киеву кредита по программе ERA в размере 50 млрд долларов из будущих доходов от замороженных российских активов. В марте 2025 года украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Лондон перевел Киеву первые $971,3 млн в рамках программы кредитования.