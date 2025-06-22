Лекорню: Франция потребует от Украины прямых закупок вооружений

«Многие наши друзья и союзники уже обеспечили там (на Украине. — Прим. ред.) свои интересы. Отныне, благодаря механизму ERA, Киеву все чаще будет предлагаться покупать напрямую у нашей оборонной промышленности», — сказал он в интервью Le Parisien.