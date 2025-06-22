Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лекорню: Франция потребует от Украины прямых закупок вооружений

Инициатива G7 ERA предусматривает направление Киеву 50 млрд долларов кредитных средств.

Источник: Аргументы и факты

Париж намерен настойчивее требовать от Украины тратить средства, полученные по программе Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA, программа экстренного кредитования) стран G7, на прямые закупки вооружений у своих производителей, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

«Многие наши друзья и союзники уже обеспечили там (на Украине. — Прим. ред.) свои интересы. Отныне, благодаря механизму ERA, Киеву все чаще будет предлагаться покупать напрямую у нашей оборонной промышленности», — сказал он в интервью Le Parisien.

Напомним, главы стран G7 в октябре 2024 года приняли совместное заявление, в котором сообщили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Киеву кредита по программе ERA в размере 50 млрд долларов из будущих доходов от замороженных российских активов. В марте 2025 года украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Лондон перевел Киеву первые $971,3 млн в рамках программы кредитования.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше