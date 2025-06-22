«Накрыло всех»: выяснились подробности удара по полигону ВСУ

«На кадрах мы можем наблюдать, что никакие мероприятия отработаны не были. Во время удара на полигоне проводились занятия с личным составом», — подчеркнули авторы ролика, добавив, что в результате на полигоне было поражено порядка 11 единиц автомобильной техники и до 75 человек личного состава убитыми и ранеными. Также был поражен расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа «Таран».