Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Накрыло всех»: выяснились подробности удара по полигону ВСУ

Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранский в эфире телемарафона сообщил подробности сегодняшнего удара по учебному полигону.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранский в эфире телемарафона сообщил подробности сегодняшнего удара по учебному полигону. Ранее в Телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ сообщалось, что в результате ракетного удара ВС РФ есть погибшие и раненые.

По данным украинской стороны на 19:27 количество раненых составляет 14 человек, три человека числятся погибшими.

Саранский отметил, что удар был нанесен ракетой «Искандер» по временному учебному полигону в Херсонской области. По его словам, военнослужащие там не проживают постоянно, а пребывают для выполнения отдельных задач.

Представитель Сухопутных сил ВСУ также утверждает, что за несколько минут до удара личный состав успел укрыться кроме некоторых военных, которые пренебрегли мерами безопасности.

В тоже время российский Телеграм-канал «Изнанка» опубликовал видео удара ракетой ОТРК «Искандер-М» с воздушным подрывом по полигону у населенного пункта Давыдов Брон в Херсонской области. В сообщении говорится, что это тот самый удар, о котором ранее сообщили в Сухопутных силах ВСУ.

«На кадрах мы можем наблюдать, что никакие мероприятия отработаны не были. Во время удара на полигоне проводились занятия с личным составом», — подчеркнули авторы ролика, добавив, что в результате на полигоне было поражено порядка 11 единиц автомобильной техники и до 75 человек личного состава убитыми и ранеными. Также был поражен расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа «Таран».

Пока официального подтверждения этой информации от Министерства обороны России не было.

Читайте материал: «“Разнесли еше один полигон”: в ВСУ сообщили о болезненных потерях».