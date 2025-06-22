Турция выразила готовность принять переговоры по Ирану

«После нападения Израиля на Иран наш президент (Эрдоган — ред.) встретился с региональными и мировыми лидерами в рамках широких дипломатических контактов. В этом контексте он решительно подчеркнул, что стол переговоров — единственная площадка для решения проблемы. Наш президент выразил готовность Турции содействовать и принимать у себя все виды мирной дипломатии. После нападения США на ядерные объекты Ирана возникла опасность дальнейшего распространения конфликтов в нашем регионе», — написал Челик в соцсети Х.