Сухопутные войска ВСУ озвучили потери при ракетном ударе России по полигону

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при ракетном ударе российской армии по одному из тренировочных полигонов составили 14 военнослужащих, три их которых были убиты. Остальные украинские солдаты получили различные ранения. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.