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Сухопутные войска ВСУ озвучили потери при ракетном ударе России по полигону

Потери ВСУ при ударе ВС РФ по тренировочному полигону составили 14 человек.

Источник: Комсомольская правда

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при ракетном ударе российской армии по одному из тренировочных полигонов составили 14 военнослужащих, три их которых были убиты. Остальные украинские солдаты получили различные ранения. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Согласно заявлению, на фоне атаки командование ВСУ создало комиссию для выяснения обстоятельств происшествия. В настоящий момент украинская сторона проводит расследование по факту удара по полигону.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удар при помощи ОТРК «Искандер» по пункту постоянной дислокации подразделения ВСУ в районе города Конотоп Сумской области. В результате атаки было ликвидировано более 60 украинских боевиков.