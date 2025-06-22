Сенатор США: удары по Ирану подрывают репутацию Соединенных Штатов на мировой арене

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп подрывает репутацию США на мировой арене своим решением о нанесении ударов по территории Ирана. Об этом заявил член Сената Конгресса США Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния).
«Это может привести к еще большей ядерной эскалации. Это может повредить мировой экономике и поставить под угрозу репутацию Америки. Нас будут воспринимать как страну, готовую отказаться от дипломатических усилий и вместо этого сначала прибегать к военной силе», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Законодатель напомнил, что около 20 лет назад республиканская администрация «обманом втянула Америку в войну с Ираком». «И я очень беспокоюсь, что сейчас мы идем тем же путем. Чиновники Дональда Трампа в сфере национальной безопасности заявляли, что Иран не был близок к обладанию ядерным оружием. Эта ядерная программа не представляла непосредственной угрозы для Соединенных Штатов. Это наступательная война, которую по своему выбору и без консультации с Конгрессом начал президент», — добавил он.
Кейн ожидает, что на предстоящей неделе Сенат проведет голосование по представленной им ранее резолюции, которая обязывает Трампа применять военную силу против Ирана только с разрешения законодательной ветви власти. «Все члены Сената должны будут решить, следует ли США вступать в войну с Ираном. Думаю, за резолюцию проголосуют и республиканцы», — полагает сенатор.
20 марта 2003 года войска международной коалиции во главе с США начали масштабную военную операцию против Ирака, получившую кодовое название «Иракская свобода» (Iraqi Freedom). В ходе расследования, проведенного в Ираке, инспекторы ООН и американские военные пришли к выводу, что на момент начала военной операции Багдад не располагал программами создания оружия массового уничтожения и не имел связей с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ), в чем его обвиняли в США.