Сенатор США: удары по Ирану подрывают репутацию Соединенных Штатов на мировой арене

Законодатель напомнил, что около 20 лет назад республиканская администрация «обманом втянула Америку в войну с Ираком». «И я очень беспокоюсь, что сейчас мы идем тем же путем. Чиновники Дональда Трампа в сфере национальной безопасности заявляли, что Иран не был близок к обладанию ядерным оружием. Эта ядерная программа не представляла непосредственной угрозы для Соединенных Штатов. Это наступательная война, которую по своему выбору и без консультации с Конгрессом начал президент», — добавил он.