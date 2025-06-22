Одна страна заявила, что готова принять переговоры по Ирану

Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя удары по ядерным объектам в Иране, заявил о готовности Анкары принять переговоры.
Официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик сказал, что Турция стремится к предотвращению распространения конфликтов в регионе.
Ночью США ударили по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп сказал, что целью удара было ограничение ядерных возможностей страны.
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