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Одна страна заявила, что готова принять переговоры по Ирану

Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя удары по ядерным объектам в Иране, заявил о готовности Анкары принять переговоры.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя удары по ядерным объектам в Иране, заявил о готовности Анкары принять переговоры.

Официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик сказал, что Турция стремится к предотвращению распространения конфликтов в регионе.

Ночью США ударили по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп сказал, что целью удара было ограничение ядерных возможностей страны.

Читайте материал «Иранская ракета разрушила жилые дома в Тель-Авиве».

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