Съел лобстера — готовься к бою: армейское меню предсказало удар по Ирану

Всё началось с безобидного, казалось бы, ролика. Военнослужащая армии США Антония Лопес с восторгом показала свой ужин в армейской столовой. «Из моей зарплаты автоматически вычитают 450 долларов на питание, но сегодня оно того стоило! Лобстер, идеальный стейк, салат капрезе, спаржа, креветки коктейль и даже два десерта — торт и пирог с орехами пекан», — написала она в соцсети.