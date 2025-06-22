Съел лобстера — готовься к бою: армейское меню предсказало удар по Ирану

На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном в социальных сетях неожиданно вспыхнула дискуссия об… армейском меню. Видео с роскошными обедами американских военных — сочными стейками, свежими лобстерами, изысканными салатами и десертами — стали вирусными, породив мрачные прогнозы о скорой войне.
Всё началось с безобидного, казалось бы, ролика. Военнослужащая армии США Антония Лопес с восторгом показала свой ужин в армейской столовой. «Из моей зарплаты автоматически вычитают 450 долларов на питание, но сегодня оно того стоило! Лобстер, идеальный стейк, салат капрезе, спаржа, креветки коктейль и даже два десерта — торт и пирог с орехами пекан», — написала она в соцсети.
Однако радость Лопес разделили не все. Другой блогер Мёрф отреагировал с тревогой: «Армия вообще понимает, что значит подавать стейк с лобстером? Или это знание только для “старой гвардии”? Советую тем, кто это ест, начать учить фарси».
Эти слова стали искрой, от которой вспыхнул пожар слухов. Американские ветераны начали массово вспоминать прошлое. По их словам, такие «праздничные» ужины всегда подавали перед отправкой в Ирак и Афганистан".
Особую пикантность ситуации придало то, что видео появилось в момент крайней геополитической напряжённости. Всего за день до этого президент США Дональд Трамп заявил: «Никто не знает, что я решу делать. Но скажу так: у Ирана большие проблемы, и они хотят переговоров».
Аятолла Хаменеи в ответ предупредил: «Любое американское вмешательство будет встречено сокрушительным ответом».
Ветеран морской пехоты Джейсон Р. рассказал в своем блоге, что, когда в 2003 году его и сослуживцев перед отправкой в Багдад накормили лобстерами, они сразу поняли — «дело пахнет жареным».
Хотя, официальные лица тем временем пытаются охладить пыл конспирологов. «Стейк и лобстер — традиционное блюдо на День армии, который мы отмечали 14 июня, — пояснил представитель Пентагона. — Это часть нашей 250-летней истории, не более».
Военные историки подтверждают: с 1970-х годов сложилась традиция подавать особые блюда в праздничные дни.
Однако даже скептики признают: время для таких «кулинарных совпадений» выбрано крайне неудачное. Как отметил обозреватель The Washington Post: «Когда мир стоит на пороге возможной войны, даже меню в солдатской столовой начинает читаться как шифровка».
Пока одни пользователи соцсетей шутят, что «лобстер — новый код красного уровня угрозы», другие всерьёз проверяют: нет ли тревожные звонков от их олжственников-военнослужащих..
«Мой брат в армии 15 лет, и он только что прислал фото такого ужина с подписью “Завтра будет интересный день”, — поделилась пользовательница Дженифер.
Теперь эти тревожные сигналы обрели зловещий смысл. В ночь на 22 июня США официально вступили в конфликт на стороне Израиля, нанеся серию точных ударов по ядерным объектам Ирана.
Американские ВВС атаковали три ключевых центра: Фордо, Натанз и Исфахан. Особенно символичным стал удар по подземному комплексу в Фордо — там впервые в боевых условиях была применена сверхтяжёлая 30-тысячефунтовая (13,6 тонны) бомба GBU-57A/B MOP, способная разрушать укреплённые бункеры на глубине до 60 метров. По данным CNN, объекты в Исфахане и Натанзе были поражены крылатыми ракетами «Томагавк», запущенными с американских подводных лодок.
«Теперь понятно, почему солдатам подавали “последний праздничный ужин”, — пишет в Twitter бывший офицер разведки Марк Т. — Это была не просто традиция, а осознанный психологический момент перед началом операции».
В своём обращении из Белого дома Трамп предупредил Тегеран о «ещё большей трагедии», если Иран не согласится на мирные условия. При этом президент особо подчеркнул: «Мы доказали, что знаем, где находятся все их ядерные объекты, и можем уничтожить их в любой момент».
Как отмечают аналитики, именно эти слова перекликаются с более ранними заявлениями Трампа, сделанными ещё до начала конфликта — тогда они казались риторическим блефом. Теперь же «лобстеровая теория» обрела новое измерение: возможно, военное командование действительно готовило личный состав к операции, используя давнюю армейскую традицию как своеобразный психологический маркер.
Остаётся открытым вопрос: было ли это запланированным сигналом или зловещим совпадением? Как бы то ни было, теперь видео с праздничными ужинами в армейских столовых воспринимаются совсем иначе — как последние кадры «мирного времени» перед началом полномасштабного конфликта…