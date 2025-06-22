Захарова иронично прокомментировала слова Гросси о ситуации вокруг Ирана

Мария Захарова прокомментировала слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси заявившего, что сторонам конфликта Израиля и Ирана следует как можно скорее вернуться за стол переговоров.
«В стол переговоров сегодня попали ракеты», — заявила Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова заявила, что «сложно было не разглядеть, откуда (снаряды) прилетели», и задалась риторическим вопросом, почему заявления руководителя МАГАТЭ остаются «приглаженными».
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