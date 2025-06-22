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Захарова: в стол переговоров по Ирану попали ракеты

Официальный представитель МИД России прокомментировала заявление гендиретора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявившего о необходимости скорее вернуться за стол переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление гендиретора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявившего о необходимости скорее вернуться за стол переговоров и призвавшего допустить инспекторов к иранским ядерным объектам.

«В стол переговоров сегодня попали ракеты. Сложно было не разглядеть, откуда они прилетели. Отчего же и на этот раз все заявления приглажены и обезличены?» — написала она в своем Telegram-канале.

Гросси ранее заявил, что следует как можно скорее вернуться за стол переговоров, чтобы инспекторы получили возможность вернуться на ядерные объекты Ирана.

Напомним, с 13 июня Израиль начал наносить удары по Ирану с целью уничтожить ракетную и ядерную программы исламской республики.

В ночь на 22 июня удары по ядерным объектам Ирана нанесли США.

Президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ за атаку.

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