Захарова: в стол переговоров по Ирану попали ракеты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление гендиретора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявившего о необходимости скорее вернуться за стол переговоров и призвавшего допустить инспекторов к иранским ядерным объектам.
«В стол переговоров сегодня попали ракеты. Сложно было не разглядеть, откуда они прилетели. Отчего же и на этот раз все заявления приглажены и обезличены?» — написала она в своем Telegram-канале.
Гросси ранее заявил, что следует как можно скорее вернуться за стол переговоров, чтобы инспекторы получили возможность вернуться на ядерные объекты Ирана.
Напомним, с 13 июня Израиль начал наносить удары по Ирану с целью уничтожить ракетную и ядерную программы исламской республики.
В ночь на 22 июня удары по ядерным объектам Ирана нанесли США.
Президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ за атаку.