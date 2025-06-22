В Госдуме увидели страшный символизм в ударах США по Ирану ночью 22 июня

«Трамп, который раньше гордился тем, что не развязал ни одной войны, фактически встал на сторону израильской агрессии. Это большая ошибка. США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в тот же день и практически в тот же час, когда Гитлер напал на СССР в 1941 году. Страшный символизм исторических параллелей», — подчеркнул парламентарий.
В интервью «Газете.ru» он призвал немедленно созвать Совбез ООН, чтобы обсудить конфликт и предотвратить его дальнейшее обострение. По словам депутата, удары США по Ирану не имели военной необходимости и «не могут иметь оправдания в общечеловеческом» смысле.
«Последствия повышения градуса эскалации грозят выйти за пределы региона. Вашингтон понимает неизбежность ответа Тегерана. Все это выводит спираль противостояния на новый уровень и повышает риски третьей мировой», — отметил Слуцкий.
Напомним, 22 июня ВВС США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Американские бомбардировщики B-2 атаковали комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп назвал историческим моментом удары США по ядерным объектам ИРИ. Сам Иран запросил экстренное заседание СБ ООН. При этом хуситы анонсировали вступление в войну.