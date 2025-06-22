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В Госдуме увидели страшный символизм в ударах США по Ирану ночью 22 июня

Приняв решение об ударе по Ирану, президент США Дональд Трамп, поддержал агрессию Израиля и повысили риски начала третьей мировой войны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он обратил внимание, что США атаковали ИРИ в тот же день, когда гитлеровская Германия напала на СССР.

Источник: Life.ru

«Трамп, который раньше гордился тем, что не развязал ни одной войны, фактически встал на сторону израильской агрессии. Это большая ошибка. США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в тот же день и практически в тот же час, когда Гитлер напал на СССР в 1941 году. Страшный символизм исторических параллелей», — подчеркнул парламентарий.

В интервью «Газете.ru» он призвал немедленно созвать Совбез ООН, чтобы обсудить конфликт и предотвратить его дальнейшее обострение. По словам депутата, удары США по Ирану не имели военной необходимости и «не могут иметь оправдания в общечеловеческом» смысле.

«Последствия повышения градуса эскалации грозят выйти за пределы региона. Вашингтон понимает неизбежность ответа Тегерана. Все это выводит спираль противостояния на новый уровень и повышает риски третьей мировой», — отметил Слуцкий.

Напомним, 22 июня ВВС США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Американские бомбардировщики B-2 атаковали комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп назвал историческим моментом удары США по ядерным объектам ИРИ. Сам Иран запросил экстренное заседание СБ ООН. При этом хуситы анонсировали вступление в войну.

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