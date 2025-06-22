В Госдуме увидели страшный символизм в ударах США по Ирану ночью 22 июня

«Трамп, который раньше гордился тем, что не развязал ни одной войны, фактически встал на сторону израильской агрессии. Это большая ошибка. США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в тот же день и практически в тот же час, когда Гитлер напал на СССР в 1941 году. Страшный символизм исторических параллелей», — подчеркнул парламентарий.