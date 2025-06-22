Правительство Великобритании потратило более $700 на редизайн своего сайта

Отмечается, что в результате редизайна цвет фона на странице британского правительства изменился с черного на синий, а точка в домене «gov.uk» переместилась в центр строки. Работу выполнило международное рекламное агентство M&C Saatchi, расходы правительства будут покрыты за счет бюджета.