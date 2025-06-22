Правительство Великобритании потратило более $700 на редизайн своего сайта

Рекламное агентство выполнило редизайн сайта правительства Великобритании за 532 тыс. евро (порядка 716 тыс. долларов), при этом он подвергся минимальным изменениям, пишет газета The Daily Mail.
Отмечается, что в результате редизайна цвет фона на странице британского правительства изменился с черного на синий, а точка в домене «gov.uk» переместилась в центр строки. Работу выполнило международное рекламное агентство M&C Saatchi, расходы правительства будут покрыты за счет бюджета.
Госслужащие и некоторые британские политики сочли нерациональными столь высокие затраты властей.
«Кто-то на самом деле заплатил, чтобы подвинуть точку?» — поинтересовался на онлайн-форуме один из сотрудников британской госслужбы.
Член правопопулистской партии Reform UK Зия Юсуф заявил, что считает подобные действия правительства «неуважением к деньгам налогоплательщиков».
Ранее сообщалось, что власти Великобритании намерены потратить 247 млн фунтов стерлингов (333,5 млн долларов) на обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) по программе Королевских вооруженных сил.