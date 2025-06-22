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Азаров: в поведении Зеленского прослеживается элемент агонии

Зеленский он загнан в угол и находится в растерянности, считает бывший премьер-министр Украины.

Источник: Аргументы и факты

Экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью РИА Новости отметил, что поведение президента страны Владимира Зеленского демонстрирует признаки агонии и растерянности. По его словам, Зеленский загнан в угол, утрачены ключевые источники поддержки, снизился уровень влияния на западных партнёров, а внутри страны резко упала популярность.

Азаров отметил, что Украина потеряла крупные объёмы финансовой и военной помощи со стороны США, которые ранее были основным спонсором Киева при администрации Джо Байдена. Вместе с тем европейские страны не готовы компенсировать эти потери и стремятся избежать разногласий с новым президентом США Дональдом Трампом.

Так, в последнем коммюнике НАТО исчезло обещание выделить Украине 40 миллиардов евро, о котором ранее заявляли.

Кроме того, бывший премьер указал на падение доверия к Зеленскому внутри самой Украины.

«Даже при той зомбирующей пропаганде множество людей понимают уже прекрасно, что Зеленский ведет страну к окончательному краху. Как артист, который привык чувствовать свою публику, он чувствует, что ему становится некомфортно», — рассказал Азаров.

По словам бывшего премьера, неутешительная ситуация на линии фронта также усиливает тревожное состояние Зеленского.

«Сложилась такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают его делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, как недавно были террористические акты», — заключил Азаров и добавил, что режиму Зеленского, по всей видимости, приходит конец.

Ранее экс-премьер назвал Украину страной-банкротом.

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