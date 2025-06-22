Азаров: в поведении Зеленского прослеживается элемент агонии

Азаров отметил, что Украина потеряла крупные объёмы финансовой и военной помощи со стороны США, которые ранее были основным спонсором Киева при администрации Джо Байдена. Вместе с тем европейские страны не готовы компенсировать эти потери и стремятся избежать разногласий с новым президентом США Дональдом Трампом.