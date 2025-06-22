Трамп исключил конгресмена, раскритиковавшего удары по Ирану, из числа союзников

Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Томас Масси, усомнившийся в конституционности ударов по Ирану — «не часть движения MAGA», к которому он себя причисляет.
MAGA (Сделаем Америку снова великой) — один из основных лозунгов Трампа и его сторонников.
Ночью США ударили по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп сказал, что целью удара было ограничение ядерных возможностей страны.
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