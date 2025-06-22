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Лавров и Сиярто обсудили последствия атак США на ядерные объекты Ирана

22 июня по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто.

В ходе беседы была рассмотрена ситуация, связанная с недавними ударами США по ядерным объектам Ирана. С российской стороны было подчёркнуто, что ракетно-бомбовые атаки США на территорию суверенного государства представляют собой новый опасный этап эскалации конфликта. Он может привести к непредсказуемым последствиям и уже нанёс ущерб режиму ядерного нераспространения, а также региональной и глобальной безопасности.

Министры также обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений между Россией и Венгрией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя удары Израиля по Ирану, заявил, что право государств на самооборону, закреплённое в Уставе ООН, не должно интерпретироваться произвольно, иначе в мире воцарится хаос. Он вспомнил слова Макрона о том, что у Израиля есть право на самооборону, однако возникает вопрос, от чего именно должна быть эта самооборона. Дипломат указал, что если каждой стране разрешить произвольно трактовать право на самооборону, закреплённое в Уставе ООН, и самостоятельно решать, когда его применять, не учитывая положения Устава, это приведёт не к миропорядку, а к полному хаосу.

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