Лавров и Сиярто обсудили последствия атак США на ядерные объекты Ирана

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя удары Израиля по Ирану, заявил, что право государств на самооборону, закреплённое в Уставе ООН, не должно интерпретироваться произвольно, иначе в мире воцарится хаос. Он вспомнил слова Макрона о том, что у Израиля есть право на самооборону, однако возникает вопрос, от чего именно должна быть эта самооборона. Дипломат указал, что если каждой стране разрешить произвольно трактовать право на самооборону, закреплённое в Уставе ООН, и самостоятельно решать, когда его применять, не учитывая положения Устава, это приведёт не к миропорядку, а к полному хаосу.