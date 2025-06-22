В МИД Ирана исключили возможность переговоров с США и Израилем

По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться «закончить эту войну», либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.