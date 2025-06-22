Глава МИД Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил о своей предстоящей поездке в Москву. Согласно распространенной информации, глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил, что намерен вылететь в российскую столицу в течение сегодняшнего дня. В сообщении также отмечается, что на 23 июня запланированы переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Аракчи обратил особое внимание на то, что взаимодействие между Ираном и Россией носит стратегический характер, напоминает RT.