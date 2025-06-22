Сальдо назвал территорию Украины исконно русской землёй

Ранее Владимир Сальдо прокомментировал речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ. Губернатор отметил, что слова российского лидера демонстрируют, что страна держит курс на победе в конфликте. Ещё он сообщил, что на форуме удалось навести контакты с иностранными предпринимателями, которые нацелены на сотрудничество с представителями отечественного бизнеса.