Сальдо назвал территорию Украины исконно русской землёй

«Территория Украины является исконной той землёй, на которой жили русские и всегда была Россия. Поэтому мы отстаиваем своё историческое право», — цитирует его РИА «Новости».
Сальдо добавил, что единственные, кому невыгодно наступление мира на Украине, — это «англосаксонские компании». Они делают всё возможное, чтобы вооружённый конфликт продолжался, подчеркнул губернатор.
Ранее Владимир Сальдо прокомментировал речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ. Губернатор отметил, что слова российского лидера демонстрируют, что страна держит курс на победе в конфликте. Ещё он сообщил, что на форуме удалось навести контакты с иностранными предпринимателями, которые нацелены на сотрудничество с представителями отечественного бизнеса.