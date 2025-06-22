«Искандер» уничтожил более 70 ВСУшников на тренировочном полигоне в Херсонщине

В ведомстве отметили, что удар был нанесён в результате скоординированных разведывательных мероприятий, в ходе которых был обнаружен учебно-тренировочный полигон, используемый украинскими военнослужащими. В результате атаки, по данным Минобороны РФ, был уничтожен не только полигон, но и расчёт противовоздушной обороны, который прикрывал объект, включая дрон-перехватчик типа «Таран».