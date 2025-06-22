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«Искандер» уничтожил более 70 ВСУшников на тренировочном полигоне в Херсонщине

Российские вооружённые силы провели успешный ракетный удар по военному полигону ВСУ в районе Давыдова Брода, расположенного в Херсонской области. По информации, предоставленной Министерством обороны России, в результате атаки противник понёс значительные потери, превышающие 70 военнослужащих и более 10 автомобилей.

Источник: Life.ru

ВС РФ удалили «Искандером» по полигону ВСУ в Херсонской области. Видео © Telegram / Минобороны России.

«После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней ракетного удара в момент наибольшего скопления личного состава противника. Расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер-М” ВС РФ по военному объекту противника был нанесён ракетный удар боеприпасом с кассетной боевой частью», — указали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что удар был нанесён в результате скоординированных разведывательных мероприятий, в ходе которых был обнаружен учебно-тренировочный полигон, используемый украинскими военнослужащими. В результате атаки, по данным Минобороны РФ, был уничтожен не только полигон, но и расчёт противовоздушной обороны, который прикрывал объект, включая дрон-перехватчик типа «Таран».

Ранее ВСУ ударили по восьми посёлкам Херсонской области. В том числе они атаковали село Великие Копани Алёшкинского округа, удар пришёлся по овощному рынку, ранения получил один мирный житель.