«Искандер» уничтожил более 70 ВСУшников на тренировочном полигоне в Херсонщине

ВС РФ удалили «Искандером» по полигону ВСУ в Херсонской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
«После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней ракетного удара в момент наибольшего скопления личного состава противника. Расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер-М” ВС РФ по военному объекту противника был нанесён ракетный удар боеприпасом с кассетной боевой частью», — указали в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что удар был нанесён в результате скоординированных разведывательных мероприятий, в ходе которых был обнаружен учебно-тренировочный полигон, используемый украинскими военнослужащими. В результате атаки, по данным Минобороны РФ, был уничтожен не только полигон, но и расчёт противовоздушной обороны, который прикрывал объект, включая дрон-перехватчик типа «Таран».
Ранее ВСУ ударили по восьми посёлкам Херсонской области. В том числе они атаковали село Великие Копани Алёшкинского округа, удар пришёлся по овощному рынку, ранения получил один мирный житель.