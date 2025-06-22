«Заткнись. Единственная угроза международной безопасности — это ты и твои хозяева в Вашингтоне и Тель-Авиве», — написал обозреватель.
Его коллега Чей Боуз также обвинил Каллас в лицемерии, указывая на ее призыв к деэскалации конфликта.
«Заместитель главного поджигателя войны в Европе призывает к деэскалации и к тому, чтобы все стороны отступили. На Ближнем Востоке. Интересно, знает ли она, где это находится?» — говорится в публикации.
Боуз отметил, что Каллас стремится обострить обстановку в Европе, оказывая поддержку коррумпированному режиму на Украине. Каллас призвала все стороны ближневосточного конфликта проявить сдержанность, возобновить переговоры и не допустить дальнейшего роста напряжённости. Она также подчеркнула, что Ирану нельзя позволить обладать ядерным оружием.
Напомним, американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Атаку осудили Россия, Китай и Саудовская Аравия. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США не готовы с абсолютной уверенностью заявить о полном уничтожении иранских ядерных объектов.