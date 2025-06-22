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Ты и твои хозяева: Каллас раскритиковали и призвали заткнуться после слов о ядерном оружии Ирана

Американский журналист Томас Фази в социальной сети X жёстко раскритиковал заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас, которая утверждала, что Иран не должен развивать ядерное оружие, поскольку это угрожает мировой безопасности.

Источник: Life.ru

«Заткнись. Единственная угроза международной безопасности — это ты и твои хозяева в Вашингтоне и Тель-Авиве», — написал обозреватель.

Его коллега Чей Боуз также обвинил Каллас в лицемерии, указывая на ее призыв к деэскалации конфликта.

«Заместитель главного поджигателя войны в Европе призывает к деэскалации и к тому, чтобы все стороны отступили. На Ближнем Востоке. Интересно, знает ли она, где это находится?» — говорится в публикации.

Боуз отметил, что Каллас стремится обострить обстановку в Европе, оказывая поддержку коррумпированному режиму на Украине. Каллас призвала все стороны ближневосточного конфликта проявить сдержанность, возобновить переговоры и не допустить дальнейшего роста напряжённости. Она также подчеркнула, что Ирану нельзя позволить обладать ядерным оружием.

Напомним, американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Атаку осудили Россия, Китай и Саудовская Аравия. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США не готовы с абсолютной уверенностью заявить о полном уничтожении иранских ядерных объектов.

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