Силы ПВО за час уничтожили семь беспилотников ВСУ над южными регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в течение часа над территорией южных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В период с 20.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны ВСУ были ликвидированы над территорией Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей.