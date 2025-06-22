Глава МИД воюющей страны прилетел в Москву для встречи с Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи вечером в воскресенье прибыл в Россию для переговоров по ситуации на Ближнем Востоке, сложившейся после ударов США и Израиля по исламской республике, сообщает IRNA.
Агентство уточняет, что Аракчи намерен провести переговоры с президентом и другими высокопоставленными лицами РФ.
Основной темой обсуждения станет развитие ситуации на Ближнем Востоке и в мире в контексте недавних ударов США и Израиля по Ирану.
Ранее сам Аракчи заявлял о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 23 июня.
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