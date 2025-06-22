МАГАТЭ сообщило о разрушениях в Исфахане, Фордо и Натанзе

«Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может подтвердить, что иранские ядерные объекты в Фордо, Натанз и Исфахан подверглись ударам после ночных воздушных атак США… На основе анализа имеющейся информации МАГАТЭ установило, что на обширном объекте в Исфахане был нанесен значительный дополнительный ущерб», — говорится в релизе на сайте ведомства.