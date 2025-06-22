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МАГАТЭ сообщило о разрушениях в Исфахане, Фордо и Натанзе

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. МАГАТЭ сообщило, что зафиксировало разрушения в Исфахане, Фордо и Натанзе после ударов США, повышения радиационного фона вне объектов не зафиксировано.

Источник: © РИА Новости

«Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может подтвердить, что иранские ядерные объекты в Фордо, Натанз и Исфахан подверглись ударам после ночных воздушных атак США… На основе анализа имеющейся информации МАГАТЭ установило, что на обширном объекте в Исфахане был нанесен значительный дополнительный ущерб», — говорится в релизе на сайте ведомства.

В агентстве добавили, что масштабы ущерба, нанесенного объекту по обогащению урана в Фордо не удалось оценить из-за подземного расположения объекта и «проникающий характер» использованных бомб.

«Другой иранский объект по обогащению урана в Натанзе, который ранее уже был значительно поврежден, был вновь атакован в ходе ударов прошлой ночью с применением наземных проникающих боеприпасов», — добавили в агентстве.

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