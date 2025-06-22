Захарова: Ракеты прилетели в стол переговоров между Ираном и Израилем

Сегодня ракеты прилетели в стол переговоров между Ираном и Израилем. Так в воскресенье, 22 июня, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова ответила на слова генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о необходимости как можно скорее вернуться за стол переговоров.
— В стол переговоров сегодня попали ракеты. Сложно было не разглядеть, откуда они прилетели. Отчего же и на этот раз все заявления приглажены и обезличены? — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Тем временем глава иранского МИД Аббас Аракчи прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и рядом чиновников, в рамках которой они обсудят вопросы, связанные с ударами Соединенных Штатов по Ирану.
В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.
При этом незадолго до этого Соединенные Штаты уже направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта около Ирана. Уточняется, что первый лайнер с бортовым номером RCH2097 вылетел с авиабазы Авиано (Италия) 19 июня в 23:26 по московскому времени. C-5M Super Galaxy — это самый крупный военно-транспортный самолет на вооружении ВВС США, его используют для перевозки тяжелой техники, включая бронированные машины и вертолеты.
18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не будет подчиняться «диктату» кого-либо и будет стойко противостоять и «навязанной войне», и «навязанному миру», а любое военное вмешательство США обернется невосполнимым ущербом для них.