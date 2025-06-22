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МО РФ: ВСУ потеряли более 70 военных при ударе по полигону в Херсонской области

Российские военные ударом ОТРК «Искандер-М» ликвидировали более 70 военных и десять машин ВСУ на полигоне в Херсонской области.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 70 военнослужащих в результате ракетного удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по учебно-тренировочному полигону в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Потери личного состава ВСУ превысили 70 человек», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также уточнили, что при ракетном ударе по полигону были уничтожены десять автомобилей ВСУ. Помимо этого российским военным удалось ликвидировать прикрывавший полигон расчет противовоздушной обороны с дроном-перехватчиком.

При этом в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ ранее заявили, что потери армии якобы составили 14 человек, трое из которых погибли.