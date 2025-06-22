Трамп исключил из сторонников конгрессмена Масси, осудившего удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп исключил из числа своих сторонников конгрессмена от Республиканской партии Томаса Масси, который ранее поставил под сомнение законность ударов по иранским ядерным объектам.
«Томас Масси не является частью движения MAGA, хотя сам так себя позиционирует. MAGA не принимает его, не знает и не уважает — он скорее отрицательная сила», — написал американский лидер в соцсети X*.
Глава государства назвал военную операцию в Иране «впечатляющим успехом» и выразил мнение, что таким образом США предотвратили возможное создание Тегераном ядерного оружия, несмотря на то, что Иран неоднократно заявлял о мирном характере своей ядерной программы.
Президент США призвал своих сторонников «отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы». Трамп подчеркнул, что у конгрессмена в штате, от которого он избирается, серьёзная внутренняя конкуренция, и больше в конгресс он не пройдёт.
Ранее французский политик Флориан Филиппо отметил, что Трамп полностью отошел от собственной мирной риторики после ударов по иранским ядерным объектам.