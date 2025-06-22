Трамп исключил из сторонников конгрессмена Масси, осудившего удары по Ирану

Президент США призвал своих сторонников «отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы». Трамп подчеркнул, что у конгрессмена в штате, от которого он избирается, серьёзная внутренняя конкуренция, и больше в конгресс он не пройдёт.