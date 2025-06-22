Риттер раскритиковал Трампа за решение нанести удары по Ирану

Экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер раскритиковал решение президента США Дональда Трампа нанести удары по ядерным объектам Ирана.
На своей странице в соцсети X* он назвал «официально мертвым» движение «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).
Риттер напомнил, что Трамп обещал на посту президента США добиваться мира.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Сообщалось, что после них в населенном пункте Фордо образовались три воронки.
Трамп заявил, что целью удара было ограничение иранских ядерных возможностей. Он также предостерег Тегеран от силового ответа, пригрозив более серьезными последствиями.
Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов высказал мнение, что Трампа убедили, что Иран не способен дать ответ.
Между тем иранские власти убеждены, что США должны получить ответ за удары.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.