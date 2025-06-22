Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший премьер Украины поведал о крахе Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью РИА «Новости» охарактеризовал поведение Владимира Зеленского как проявление агонии, подчёркивая его растерянность и безысходность в условиях нарастающего кризиса. По его словам, бывший комик оказался в тупике, и его действия свидетельствуют о глубоком психологическом и политическом упадке.

Азаров отметил, что у Зеленского ухудшились отношения с США, которые при администрации Джо Байдена были ключевым источником финансовой и военной поддержки Украины. Однако с приходом Дональда Трампа поддержка со стороны Вашингтона ослабла.

«Сложно понять психологию человека, который сейчас, на мой взгляд, загнан в угол. Потому что я наблюдаю моменты агонии в его поведении. Хотя и раньше он не был психически уравновешенным человеком, но сейчас, на мой взгляд, он находится в состоянии агонии», — заявил Азаров.

Одновременно Европа теряет интерес к украинскому вопросу: европейские страны не готовы восполнить утраченные американские средства и избегают конфликтов с новым руководством США. Азаров обратил внимание, что в проекте итогового коммюнике предстоящего саммита НАТО исчезла сумма в 40 миллиардов евро, ранее обещанная Украине на текущий год.

По его мнению, неудачи на фронте лишь усугубляют положение Зеленского. Экс-премьер считает, что истеричные заявления и авантюрные действия, включая недавние теракты, указывают на приближение конца нынешнего режима. Кроме того, Зеленский сталкивается с падением популярности внутри страны.

«То есть сложилась такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают его делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, как недавно были террористические акты. На мой взгляд, это всё говорит о том, что режиму подходит конец, этому режиму», — считает экс-премьер Украины.

Ранее Life.ru писал, что лидер Киева на саммите G7 казался подавленным. Причиной уныния Зеленского стало несколько обстоятельств. В частности, его ожидавшаяся встреча с президентом США Дональдом Трампом не состоялась из-за раннего отъезда последнего.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше