Бывший премьер Украины поведал о крахе Зеленского

Азаров отметил, что у Зеленского ухудшились отношения с США, которые при администрации Джо Байдена были ключевым источником финансовой и военной поддержки Украины. Однако с приходом Дональда Трампа поддержка со стороны Вашингтона ослабла.
«Сложно понять психологию человека, который сейчас, на мой взгляд, загнан в угол. Потому что я наблюдаю моменты агонии в его поведении. Хотя и раньше он не был психически уравновешенным человеком, но сейчас, на мой взгляд, он находится в состоянии агонии», — заявил Азаров.
Одновременно Европа теряет интерес к украинскому вопросу: европейские страны не готовы восполнить утраченные американские средства и избегают конфликтов с новым руководством США. Азаров обратил внимание, что в проекте итогового коммюнике предстоящего саммита НАТО исчезла сумма в 40 миллиардов евро, ранее обещанная Украине на текущий год.
По его мнению, неудачи на фронте лишь усугубляют положение Зеленского. Экс-премьер считает, что истеричные заявления и авантюрные действия, включая недавние теракты, указывают на приближение конца нынешнего режима. Кроме того, Зеленский сталкивается с падением популярности внутри страны.
«То есть сложилась такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают его делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, как недавно были террористические акты. На мой взгляд, это всё говорит о том, что режиму подходит конец, этому режиму», — считает экс-премьер Украины.
Ранее Life.ru писал, что лидер Киева на саммите G7 казался подавленным. Причиной уныния Зеленского стало несколько обстоятельств. В частности, его ожидавшаяся встреча с президентом США Дональдом Трампом не состоялась из-за раннего отъезда последнего.