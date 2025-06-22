Бывший премьер Украины поведал о крахе Зеленского

«Сложно понять психологию человека, который сейчас, на мой взгляд, загнан в угол. Потому что я наблюдаю моменты агонии в его поведении. Хотя и раньше он не был психически уравновешенным человеком, но сейчас, на мой взгляд, он находится в состоянии агонии», — заявил Азаров.