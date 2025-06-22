Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский создал специальную группу ВСУ для укрепления обороны Сум

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил о создании отдельной группы в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ) для обороны города Сумы. В своём телеграм-канале он отметил, что данная мера направлена на обеспечение безопасности областного центра в условиях текущей военной ситуации.

Источник: Life.ru

«Принимаем необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр. В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений; назначен заместитель командира ОТУ по вопросам фортификаций», — написал Сырский.

Ранее Life.ru сообщал, что в Сумах усиливается раскол между гражданским населением и украинскими военными. Участились случаи, когда больницы отказывают военнослужащим в предоставлении плановой и экстренной помощи. При этом, от них требуют предоставление большого количества документов и справок из воинских частей.