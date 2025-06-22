Сырский создал специальную группу ВСУ для укрепления обороны Сум

Ранее Life.ru сообщал, что в Сумах усиливается раскол между гражданским населением и украинскими военными. Участились случаи, когда больницы отказывают военнослужащим в предоставлении плановой и экстренной помощи. При этом, от них требуют предоставление большого количества документов и справок из воинских частей.