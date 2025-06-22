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«Зачем их русифицировать?» В Польше внезапно заступились за Россию, указав на ложь Киева

Киев ложно обвиняет Россию в похищениях украинских детей из прифронтовых районов зоны боевых действий — это абсолютная выдумка. Такое заявление сделал польский журналист Матеуш Пискорский в материале для Mysl Polska.

Источник: Life.ru

«Могли ли русские похитить украинских детей из прифронтовых районов, чтобы “русифицировать” их, как открыто заявляют и польскоязычные СМИ? Конечно, нет. Большинство семей в прифронтовой зоне, то есть на востоке и юге Украины, являются русскоязычными. Поэтому не очень понятно, кто, как и зачем стал бы их “русифицировать”, — пишет автор.

Отдельно обозреватель прошёлся по доказательной базе вышеописанных украинских обвинений. Он напомнил, что киевский режим так и не предоставил имён или какой-либо конкретики о якобы похищенных российской стороной детях.

Напомним, по итогам стамбульских переговоров 2 июня украинская сторона передала России список и 339 детей, которые утратили связь с родными из-за боевых действий. На этот момент обратила внимание спикер МИД России Мария Захарова, напомнившая, что раньше Киев пытался обвинять российскую сторону в похищении «десятков тысяч детей». Позже выяснилось, что более сотни детей из киевского списка обнаружились в Германии, а целые тысячи — в Польше.

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