«Зачем их русифицировать?» В Польше внезапно заступились за Россию, указав на ложь Киева

«Могли ли русские похитить украинских детей из прифронтовых районов, чтобы “русифицировать” их, как открыто заявляют и польскоязычные СМИ? Конечно, нет. Большинство семей в прифронтовой зоне, то есть на востоке и юге Украины, являются русскоязычными. Поэтому не очень понятно, кто, как и зачем стал бы их “русифицировать”, — пишет автор.