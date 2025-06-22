Киев выдумал обвинения в адрес Москвы о том, что российская сторона якобы похищает украинских детей. Об этом в статье для польского издания Mysl Polska написал журналист Матеуш Пискорский.
«Киев не представил никаких имен, доказательств и конкретики в пользу тезиса о якобы преступлении по похищению детей», — говорится в статье.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, что более сотни якобы похищенных детей, внесенных в список Киева, были найдены в Германии. Многие из них, покинув Украину еще в начале конфликта, живут в ФРГ вместе с родителями или опекунами.
Дипломат также отметила катастрофическую ситуацию с украинскими детьми в Польше, где власти сообщают о тысячах несовершеннолетних, попадающих в республику из Украины в качестве беженцев.