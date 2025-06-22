Ложь Киева очевидна даже его союзникам: в Польше высмеяли заявления о мнимой краже украинских детей Россией

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, что более сотни якобы похищенных детей, внесенных в список Киева, были найдены в Германии. Многие из них, покинув Украину еще в начале конфликта, живут в ФРГ вместе с родителями или опекунами.