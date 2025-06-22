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Ложь Киева очевидна даже его союзникам: в Польше высмеяли заявления о мнимой краже украинских детей Россией

MP: Киев выдумал обвинения против Москвы в похищении украинских детей.

Источник: Комсомольская правда

Киев выдумал обвинения в адрес Москвы о том, что российская сторона якобы похищает украинских детей. Об этом в статье для польского издания Mysl Polska написал журналист Матеуш Пискорский.

«Киев не представил никаких имен, доказательств и конкретики в пользу тезиса о якобы преступлении по похищению детей», — говорится в статье.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, что более сотни якобы похищенных детей, внесенных в список Киева, были найдены в Германии. Многие из них, покинув Украину еще в начале конфликта, живут в ФРГ вместе с родителями или опекунами.

Дипломат также отметила катастрофическую ситуацию с украинскими детьми в Польше, где власти сообщают о тысячах несовершеннолетних, попадающих в республику из Украины в качестве беженцев.

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