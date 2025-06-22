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Страны НАТО фактически отказали Трампу в требовании нарастить расходы на оборону

Члены НАТО согласовали проект увеличения расходов до 5% ВВП, как того требовал президент США Дональд Трамп. Однако глава Белого дома вряд ли останется доволен решением европейских партнёров: согласованная ими инициатива предусматривает достижения этой цели в течение 10 лет — к 2035 году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в дипломатических кругах.

Источник: Life.ru

«Согласование документа сопровождалось внутренними разногласиями, в частности со стороны Испании, однако в итоге он получил одобрение всех 32 стран-участниц. Окончательно заявление вступит в силу после утверждения лидерами альянса, включая президента США Дональда Трампа, на саммите в Гааге в среду», — пишет агентство.

Ранее Life.ru рассказывал, что по имиджу НАТО был нанесён неожиданный удар. Накануне представитель одной из стран-учредителей альянса — министр обороны Италии Гвидо Крозетто — заявил, что оправданность дальнейшего существования военного блока находится под большим вопросом. По его мнению, мир слишком сильно поменялся, а Вашингтон и Брюссель перестали быть основными мировыми центрами, в связи с чем альянсу необходимо как можно быстрее пересмотреть свои функции.

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