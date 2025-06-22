Страны НАТО фактически отказали Трампу в требовании нарастить расходы на оборону

Ранее Life.ru рассказывал, что по имиджу НАТО был нанесён неожиданный удар. Накануне представитель одной из стран-учредителей альянса — министр обороны Италии Гвидо Крозетто — заявил, что оправданность дальнейшего существования военного блока находится под большим вопросом. По его мнению, мир слишком сильно поменялся, а Вашингтон и Брюссель перестали быть основными мировыми центрами, в связи с чем альянсу необходимо как можно быстрее пересмотреть свои функции.