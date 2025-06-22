Небензя: США готовы на любые преступления ради сохранения своей гегемонии

«США подтвердили, что готовы на любые преступления и нарушения международного права ради сохранения своей гегемонии», — сказал Василий Небензя.
Постпред также добавил, что американские удары «открыли ящик Пандоры». «Никто не знает, к каким последствиям это приведет», — добавил господин Небензя.
В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. В МАГАТЭ сообщили об отсутствии выбросов радиации. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.