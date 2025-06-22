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Небензя: США готовы на любые преступления ради сохранения своей гегемонии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил СЩА в готовности «на любые преступления» ради «сохранения своей гегемонии». Об этом он заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по запросу Ирана в связи с ударами Соединенных Штатов.

Источник: AP 2024

«США подтвердили, что готовы на любые преступления и нарушения международного права ради сохранения своей гегемонии», — сказал Василий Небензя.

Постпред также добавил, что американские удары «открыли ящик Пандоры». «Никто не знает, к каким последствиям это приведет», — добавил господин Небензя.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. В МАГАТЭ сообщили об отсутствии выбросов радиации. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.

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